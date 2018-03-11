Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей, опубликовав видео с поющей дочерью
Быть ребёнком звезды бывает очень непросто, тем более такой эпатажной, как Анастасия Волочкова. Её дочь Ариадна уже ощутила сполна вкус жизни медийной личности, тем более что сама балерина активно продвигает наследницу по этой тернистой дороге.
Ариадна с малых лет показывала себя очень творческой девочкой, которой интересны разнообразные занятия. Волочкова всячески поддерживает дочь и не может налюбоваться ею. В частности, Ариша, как называет её мать, проявляет тягу к пению, а недавно она впервые выступила перед публикой. Показала свои таланты Ариадна в одном из московских ресторанов, где отмечали детский праздник.
Видеозапись с выступлением девочки появилась на странице Анастасии в Instagram, социальной сети, где недоброжелателей у балерины в несколько раз больше, чем нейтрально настроенных или фанатов. Некоторые пользователи возмутились, считая, что Волочкова зря опубликовала видео с дочерью, поскольку жестокая критика практически неизбежна.
В итоге так и случилось: Ариадну отругали и за вокал, и за телодвижения, отметив тот факт, что Анастасия, будучи прославленной балериной, даже не научила дочь красиво танцевать.
Ариадна с малых лет показывала себя очень творческой девочкой, которой интересны разнообразные занятия. Волочкова всячески поддерживает дочь и не может налюбоваться ею. В частности, Ариша, как называет её мать, проявляет тягу к пению, а недавно она впервые выступила перед публикой. Показала свои таланты Ариадна в одном из московских ресторанов, где отмечали детский праздник.
Видеозапись с выступлением девочки появилась на странице Анастасии в Instagram, социальной сети, где недоброжелателей у балерины в несколько раз больше, чем нейтрально настроенных или фанатов. Некоторые пользователи возмутились, считая, что Волочкова зря опубликовала видео с дочерью, поскольку жестокая критика практически неизбежна.
В итоге так и случилось: Ариадну отругали и за вокал, и за телодвижения, отметив тот факт, что Анастасия, будучи прославленной балериной, даже не научила дочь красиво танцевать.