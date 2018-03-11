Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей, опубликовав видео с поющей дочерью

Ариадна с малых лет показывала себя очень творческой девочкой, которой интересны разнообразные занятия. Волочкова всячески поддерживает дочь и не может налюбоваться ею. В частности, Ариша, как называет её мать, проявляет тягу к пению, а недавно она впервые выступила перед публикой. Показала свои таланты Ариадна в одном из московских ресторанов, где отмечали детский праздник.Видеозапись с выступлением девочки появилась на странице Анастасии в Instagram, социальной сети, где недоброжелателей у балерины в несколько раз больше, чем нейтрально настроенных или фанатов. Некоторые пользователи возмутились, считая, что Волочкова зря опубликовала видео с дочерью, поскольку жестокая критика практически неизбежна.В итоге так и случилось: Ариадну отругали и за вокал, и за телодвижения, отметив тот факт, что Анастасия, будучи прославленной балериной, даже не научила дочь красиво танцевать.