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Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили маму с днем рождения

Дочери телеведущей Ксении Бородиной умилили не только маму, но и пользователей своим поздравлением.

Ксения Бородина является мамой двух замечательных девочек Маруси и Теоны. Звезда часто рассказывает подписчикам милые истории, связанные с детьми, а также показывает, как они проводят время.

Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили маму с днем рождения

Недавно Ксения отмечала свой день рождения. С раннего утра телеведущая принимала поздравления и подарки. Не оставили маму без внимания и девочки. Бородина опубликовала на своей странице видео, на котором показано, как дочки решили ее поздравить.

Маленькая Теона держала в руках большой красивый букет цветов, а потом рассказала маме стишок. Маруся подсказывала сестре слова, по всей видимости, они вместе готовили этот сюрприз.

Ксения была растрогана данным подарком, она добавила, что это самое теплое поздравление в этот день. Стоит добавить, что не только Бородина, но и пользователи умились поведением девочек.

Многие отметили, что стеснение Маруси и Теоны лишь добавило поздравлению теплоты и нежности.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:37
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