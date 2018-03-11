Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили маму с днем рождения

Ксения Бородина является мамой двух замечательных девочек Маруси и Теоны. Звезда часто рассказывает подписчикам милые истории, связанные с детьми, а также показывает, как они проводят время.Недавно Ксения отмечала свой день рождения. С раннего утра телеведущая принимала поздравления и подарки. Не оставили маму без внимания и девочки. Бородина опубликовала на своей странице видео, на котором показано, как дочки решили ее поздравить.Маленькая Теона держала в руках большой красивый букет цветов, а потом рассказала маме стишок. Маруся подсказывала сестре слова, по всей видимости, они вместе готовили этот сюрприз.Ксения была растрогана данным подарком, она добавила, что это самое теплое поздравление в этот день. Стоит добавить, что не только Бородина, но и пользователи умились поведением девочек.Многие отметили, что стеснение Маруси и Теоны лишь добавило поздравлению теплоты и нежности.