Обнародованы цены на бюджетный кроссовер Datsun Cross

Базовая комплектация Datsun Cross оснащена бензиновым атмосферным двигателем объёмом 1,2 литра производительностью 68 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется 5-скоростной «механикой» или вариатором, а также переднеприводной системой.Габариты бюджетного кроссовера составляют 3 995/1 670/1 560 мм, а расстояние между осями — 2 450 мм. В оснащение нового автомобиля Datsun Cross входят две подушки безопасности, ABS, EBD, система курсовой устойчивости, мультимедийная система с крупным экраном и другие функции. Кроссовер поставлен на штампованные колёсные диски диаметром 15 дюймов, а также имеет пластиковый обвес с расширителями колёсных арок.