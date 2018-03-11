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Обнародованы цены на бюджетный кроссовер Datsun Cross

Новый бюджетный кроссовер Datsun Cross выходит на рынок Индонезии. Стоимость базовой модификации автомобиля стартует от 161,49 миллиона индонезийских рупий, что эквивалентно 662 тысячи рупий.

Обнародованы цены на бюджетный кроссовер Datsun Cross


Базовая комплектация Datsun Cross оснащена бензиновым атмосферным двигателем объёмом 1,2 литра производительностью 68 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется 5-скоростной «механикой» или вариатором, а также переднеприводной системой.

Габариты бюджетного кроссовера составляют 3 995/1 670/1 560 мм, а расстояние между осями — 2 450 мм. В оснащение нового автомобиля Datsun Cross входят две подушки безопасности, ABS, EBD, система курсовой устойчивости, мультимедийная система с крупным экраном и другие функции. Кроссовер поставлен на штампованные колёсные диски диаметром 15 дюймов, а также имеет пластиковый обвес с расширителями колёсных арок.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:40
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