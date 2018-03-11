Аналитики: Apple выпустит в 2019 году новейшие AirPods 2

Специалисты считают, что выход AirPods 2 на рынок стоит ожидать уже в будущем году. В рамках одного из интернет-изданий Сети появилась информация, что девайс наделят новым функционалом. Поздний выпуск новых наушников связан с тем, что производитель первоначально будет осуществлять реализацию старых девайсов, а также улучшенную сборку новых аппаратов. Согласно имеющимся предположениям, новые наушники AirPods 2 наделят защитой от влаги. Специалисты отмечают, что данное решение сможет принести компании дополнительные бонусы.Стало также известно, что наушники сделают шумоподавляющими. В настоящее время с последней опцией произошли некоторые трудности. Имеется информация, что в наушники версии AirPods 2 встроят чип Siri.