Юлия Ковальчук продемонстрировала, как выглядит в бикини спустя 5 месяцев после родов

Фанаты Ковальчук принялись обсуждать её стройную фигуру. Публикация в течение суток собрала более 38 тысяч лайков и свыше 270 восхитительных комментариев. По словам поклонниц, всем бы так выглядеть после рождения малыша. Кстати, певица ещё раньше в своём микроблоге Instagram рассказывала, как после новогодних праздников избавляется от набранных килограмм. Юлия поведала, что она совершает длительные прогулки пешком, благодаря которым быстро приходит в норму.Стоит напомнить, что тринадцатого октября в 2017 году Ковальчук и Чумаков в первый раз стали родителями. У звездных супругов родилась дочка, имя которой они скрывают.