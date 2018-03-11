Юлия Ковальчук продемонстрировала, как выглядит в бикини спустя 5 месяцев после родов
Юлия Ковальчук со своим супругом Алексеем Чумаковым отдыхают на море. Невзирая на то, что артистка в своём аккаунте постоянно обнародует новые фото, до сих пор её фанаты не знают, где звезда находится, так как она не указывает геолокацию. Недавно певица, которая пять месяцев назад стала мамой, выложила селфи в бикини.
Фанаты Ковальчук принялись обсуждать её стройную фигуру. Публикация в течение суток собрала более 38 тысяч лайков и свыше 270 восхитительных комментариев. По словам поклонниц, всем бы так выглядеть после рождения малыша. Кстати, певица ещё раньше в своём микроблоге Instagram рассказывала, как после новогодних праздников избавляется от набранных килограмм. Юлия поведала, что она совершает длительные прогулки пешком, благодаря которым быстро приходит в норму.
Стоит напомнить, что тринадцатого октября в 2017 году Ковальчук и Чумаков в первый раз стали родителями. У звездных супругов родилась дочка, имя которой они скрывают.
Фанаты Ковальчук принялись обсуждать её стройную фигуру. Публикация в течение суток собрала более 38 тысяч лайков и свыше 270 восхитительных комментариев. По словам поклонниц, всем бы так выглядеть после рождения малыша. Кстати, певица ещё раньше в своём микроблоге Instagram рассказывала, как после новогодних праздников избавляется от набранных килограмм. Юлия поведала, что она совершает длительные прогулки пешком, благодаря которым быстро приходит в норму.
Стоит напомнить, что тринадцатого октября в 2017 году Ковальчук и Чумаков в первый раз стали родителями. У звездных супругов родилась дочка, имя которой они скрывают.