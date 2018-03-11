Жители канадского города Брамптона подверглись нападению неадекватной дикой индейки
В сетях было опубликовано видео, сделанное жителями канадского города Брамптона. Они подверглись нападению неадекватной дикой индейки, ставшей внезапно приставать к прохожим.
В сюжете мужчина пытается не обращать внимания на птицу, после чего пытается испугать ее с помощью палки, но это только увеличивает ее агрессию. Раньше особь часто видели на территории города, но она никогда не вела себя подобным образом. Сейчас популяция индеек достигла 70000, но раньше они вообще исчезли в штате Онтарио.
После этого власти приняли решение исправить сложившуюся ситуацию, которая улучшилась в 80-х годах. Сейчас пернатые перемещаются с юга в различных направлениях, но ученым не удалось выяснить причину поведения этой индейки.
В сюжете мужчина пытается не обращать внимания на птицу, после чего пытается испугать ее с помощью палки, но это только увеличивает ее агрессию. Раньше особь часто видели на территории города, но она никогда не вела себя подобным образом. Сейчас популяция индеек достигла 70000, но раньше они вообще исчезли в штате Онтарио.
После этого власти приняли решение исправить сложившуюся ситуацию, которая улучшилась в 80-х годах. Сейчас пернатые перемещаются с юга в различных направлениях, но ученым не удалось выяснить причину поведения этой индейки.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10