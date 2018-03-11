Ольга Бузова жёстко ответила Темниковой про свое пение

Хейтеры тут же обвинили Бузову, что она танцует и двигается на сцене как бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова и даже назвали движения Ольги конвульсиями. Помимо этого Бузову очередной раз обвинили в выступлении «под фанеру».Певица решила не спускать обвинения антифанатам и «показала фак» опубликовав отрывок их своего выступления, пытаясь доказать «всем, кто говорит, что фанера» свое живое пение.Поклонники и антифанаты Ольги Бузовой «сцепились» в Сети в жарких спорах, кто круче – Ольга или Лена. Многие считают, что начав конфликт с Бузовой, Темникова пытается пиариться и напомнить о себе.