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Ольга Бузова жёстко ответила Темниковой про свое пение

Несколько дней назад популярная певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась, что ее новая песня «Она не боится» всего за минуту возглавила российский iTunes и опубликовала видео с концерта в Instagram.

Хейтеры тут же обвинили Бузову, что она танцует и двигается на сцене как бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова и даже назвали движения Ольги конвульсиями. Помимо этого Бузову очередной раз обвинили в выступлении «под фанеру».

Ольга Бузова жёстко ответила Темниковой про свое пение

Певица решила не спускать обвинения антифанатам и «показала фак» опубликовав отрывок их своего выступления, пытаясь доказать «всем, кто говорит, что фанера» свое живое пение.

Поклонники и антифанаты Ольги Бузовой «сцепились» в Сети в жарких спорах, кто круче – Ольга или Лена. Многие считают, что начав конфликт с Бузовой, Темникова пытается пиариться и напомнить о себе.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:14
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