Число детей, имеющих данный недуг, возросло в 10 раз, так что родители должны уделить этому внимание и следить за весом своих чад. Они стараются быть друзьями подростков, но при этом забывают о важных принципах воспитания.Отсутствие контроля питания приводит ребят к набору лишнего веса, а взрослые радуются их хорошему аппетиту. Однако он может вызвать различные недуги, поражая сердце и сосудистую систему. Многие продукты имеют перфтороктансульфоновую кислоту, способствующую быстрому набору лишних килограмм.