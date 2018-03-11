Благодаря хейтерам можно считать, что отдых Ксении Бородиной удался

Бородина часто делится с поклонниками снимками из своей жизни. Как и многие звезды, она страдает от частой критики антифанатов. Но, несмотря на своих коллег, Ксения всегда старается ответить на выпады критикующих.Многие советуют телеведущей не принимать близко к сердцу подобные выходки злопыхателей, но звезда тщательно изучает все комментарии, чтобы потом оправдаться или дать ответ критикам.Недавно, Ксения опубликовала фотографию, в комментарии к которой она заявила, что ее отдых удался, когда хейтеры начинают критиковать ее позы на фото или обувь.Хоть Бородина и попыталась сделать вид, будто ее только радуют негативные комментарии, фанаты звезды поспешили ее успокоить, заявив, что на всех фотографиях она потрясающе выгляди, поэтому ей не стоит обращать внимание на завистников.