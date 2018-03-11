Благодаря хейтерам можно считать, что отдых Ксении Бородиной удался
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина уверена, что ее отдых можно считать удавшимся, если хейтеры начинают критиковать фотографии.
Бородина часто делится с поклонниками снимками из своей жизни. Как и многие звезды, она страдает от частой критики антифанатов. Но, несмотря на своих коллег, Ксения всегда старается ответить на выпады критикующих.
Многие советуют телеведущей не принимать близко к сердцу подобные выходки злопыхателей, но звезда тщательно изучает все комментарии, чтобы потом оправдаться или дать ответ критикам.
Недавно, Ксения опубликовала фотографию, в комментарии к которой она заявила, что ее отдых удался, когда хейтеры начинают критиковать ее позы на фото или обувь.
Хоть Бородина и попыталась сделать вид, будто ее только радуют негативные комментарии, фанаты звезды поспешили ее успокоить, заявив, что на всех фотографиях она потрясающе выгляди, поэтому ей не стоит обращать внимание на завистников.
Бородина часто делится с поклонниками снимками из своей жизни. Как и многие звезды, она страдает от частой критики антифанатов. Но, несмотря на своих коллег, Ксения всегда старается ответить на выпады критикующих.
Многие советуют телеведущей не принимать близко к сердцу подобные выходки злопыхателей, но звезда тщательно изучает все комментарии, чтобы потом оправдаться или дать ответ критикам.
Недавно, Ксения опубликовала фотографию, в комментарии к которой она заявила, что ее отдых удался, когда хейтеры начинают критиковать ее позы на фото или обувь.
Хоть Бородина и попыталась сделать вид, будто ее только радуют негативные комментарии, фанаты звезды поспешили ее успокоить, заявив, что на всех фотографиях она потрясающе выгляди, поэтому ей не стоит обращать внимание на завистников.