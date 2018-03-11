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Шарлиз Терон сразила всех наповал эффектным нарядом на шоу Джимми Киммела

Голливудская звезда Шарлиз Терон эффектно отличилась на программе Джимми Киммела, появившись в студии с пленительном белом наряде.

Образ от Givenchy, оказавшийся весьма нежным, состоял из коротких лёгких брюк, широкого чёрного пояса и прозрачной блузки. Отличным дополнением к этому стали стильные тёмные сапоги.

Шарлиз Терон сразила всех наповал эффектным нарядом на шоу Джимми Киммела

Для пущей красоты Терон применила алую помаду. Снимки с ней в таком виде были сделаны недалеко от помещения, где Киммел проводит свои шоу. Поклонники отметили, что актрисе очень идёт эта помада.

Несколько дней назад Шарлиз появилась на премьере ленты "Опасный бизнес" в Лос-Анджелесе в строгом костюме белого цвета.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:55
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