Шарлиз Терон сразила всех наповал эффектным нарядом на шоу Джимми Киммела

Образ от Givenchy, оказавшийся весьма нежным, состоял из коротких лёгких брюк, широкого чёрного пояса и прозрачной блузки. Отличным дополнением к этому стали стильные тёмные сапоги.Для пущей красоты Терон применила алую помаду. Снимки с ней в таком виде были сделаны недалеко от помещения, где Киммел проводит свои шоу. Поклонники отметили, что актрисе очень идёт эта помада.Несколько дней назад Шарлиз появилась на премьере ленты "Опасный бизнес" в Лос-Анджелесе в строгом костюме белого цвета.