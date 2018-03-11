Дуэйн «Скала» Джонсон растрогал поклонников видео с дочкой

Джонсон попросил дочку назвать его самым красивым и привлекательным мужчиной на планете Земле. Но Жасмин отказалась это говорить, чем раззадорила отца. Артист поздравил всех женщин с восьмым марта и дал обещание всегда защищать леди, если это будет необходимо. «Скала» поведал поклонникам, как он любит дочь. Фанаты от данного видео просто в восторге. Они начали активно комментировать ролик. Юзеры сказали, что дочка Дуэйна очень красивая, и пожелали девочке расти здоровой, а также радовать родителей.У актёра сейчас двое детей. В 2001 году от первого брака родилась дочка Симона Александра. С теперешней женой «Скала» живет девять лет. Скоро она родит артисту третьего ребёнка. За один день видео набрало свыше 15,7 миллиона отметок «Нравится».