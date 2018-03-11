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Дуэйн «Скала» Джонсон растрогал поклонников видео с дочкой

Американский актёр Дуэйн Джонсон, более популярный по прозвищу «Скала», станет отцом уже в третий раз. Спортсмен обнародовал в своём микроблоге Instagram трогательный ролик с дочерью Жасмин.

Дуэйн «Скала» Джонсон растрогал поклонников видео с дочкой

Джонсон попросил дочку назвать его самым красивым и привлекательным мужчиной на планете Земле. Но Жасмин отказалась это говорить, чем раззадорила отца. Артист поздравил всех женщин с восьмым марта и дал обещание всегда защищать леди, если это будет необходимо. «Скала» поведал поклонникам, как он любит дочь. Фанаты от данного видео просто в восторге. Они начали активно комментировать ролик. Юзеры сказали, что дочка Дуэйна очень красивая, и пожелали девочке расти здоровой, а также радовать родителей.

У актёра сейчас двое детей. В 2001 году от первого брака родилась дочка Симона Александра. С теперешней женой «Скала» живет девять лет. Скоро она родит артисту третьего ребёнка. За один день видео набрало свыше 15,7 миллиона отметок «Нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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