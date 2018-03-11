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Саймон Марданшин из-за ревности проверял телефон Елены Хроминой

Участник телепроекта «Дом-2» Саймон Марданшин не доверяет своей девушке Елене Хроминой, поэтому решил проверить сообщения в ее телефоне.

Саймон и Лена пытаются построить крепкие отношения, уверяя всех, что у них безграничная любовь, и они не могут жить друг без друга. Однако прямые эфиры доказывают, что паре трудно ужиться друг с другом из-за пылких темпераментов обоих.

Саймон Марданшин из-за ревности проверял телефон Елены Хроминой

После того как стало известно, что Хромина поддерживает общение с бывшим молодым человеком Михаилом, доверие Марданшина по отношению к девушке пошатнулось. Мучаясь от ревности, он запретил ей общаться с бывшим.

Лена послушалась Саймона, но как-то ей пришло вновь сообщение от Михаила. Марданшин, узнав об этом, пришел в ярость и поспешил лично прочитать всю их переписку. Хромина возражать не стала и показала свой телефон.

Проверив все социальных сети и смс, Саймон успокоился. Однако после этого инцидента поклонники пары уверены, что у ребят нет будущего из-за отсутствия доверия в отношениях.

Фанаты уверены, что Марданшин и Хромина хотят быть вместе, однако частые недомолвки мешают найти общий язык и взаимопонимание.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:41
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