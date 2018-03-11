Алена Водонаева обожает обострение своих подписчиц

Алена назвала недоброжелателей «пациентами», которые постоянно «вылезают с «пожеланиями смерти, и оскорблениями, и фашистскими выкриками, и прозрачной завистью».Водонаева отметила, что вскоре у нее защита диплома, и потому призывает «уважаемых успешных жен и матерей», у которых началось весеннее обострение, не скупиться на материалы для анализов. Пользователи отметили, что людям нужно куда-то девать все свои «экскременты» вот нашли идеальный способ делать это в Instagram.Поклонники Алены рекомендуют не тратить ей время на «завистливых и несчастных», тогда как хейтеры засомневались, что их Водонаевой может выйти толковый психолог.