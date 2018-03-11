Ученые: Космическое пространство изменяет ДНК людей

Ученые вели наблюдения за братьями-близнецами, один из которых 500 суток находился на земной орбите, будучи членом экипажа МКС. Второй человек никогда не летал в космос, а сделанные анализы показали различные показатели генома у родственников. Пока неизвестно, каким образом в космическом пространстве осуществляется влияние на данный фактор.Также оно способно замедлить старение организма, что тоже было подтверждено после обследования Скотта Келли. Фантасты были правы, описывая такие ситуации в своих рассказах, но генетика астронавта восстанавливается медленными темпами уже два года.