Ученые: Космическое пространство изменяет ДНК людей
NASA после проведенных исследований выяснило, что космическое пространство изменяет ДНК людей независимо от времени нахождения в такой среде. Также оно может увеличить теломеры, что положительно влияет на длительность жизни.
Ученые вели наблюдения за братьями-близнецами, один из которых 500 суток находился на земной орбите, будучи членом экипажа МКС. Второй человек никогда не летал в космос, а сделанные анализы показали различные показатели генома у родственников. Пока неизвестно, каким образом в космическом пространстве осуществляется влияние на данный фактор.
Также оно способно замедлить старение организма, что тоже было подтверждено после обследования Скотта Келли. Фантасты были правы, описывая такие ситуации в своих рассказах, но генетика астронавта восстанавливается медленными темпами уже два года.
Ученые вели наблюдения за братьями-близнецами, один из которых 500 суток находился на земной орбите, будучи членом экипажа МКС. Второй человек никогда не летал в космос, а сделанные анализы показали различные показатели генома у родственников. Пока неизвестно, каким образом в космическом пространстве осуществляется влияние на данный фактор.
Также оно способно замедлить старение организма, что тоже было подтверждено после обследования Скотта Келли. Фантасты были правы, описывая такие ситуации в своих рассказах, но генетика астронавта восстанавливается медленными темпами уже два года.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50