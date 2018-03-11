Стартовали продажи кроссовера Baojun 530 - "убийцы" Hyundai Creta

Семейный паркетник Baojun 530 выполнен в стиле младшего собрата, однако автомобиль отличается переработанной головной оптикой, иными бамперами и увеличенными задними фонарями. Габариты кроссовера составляют 4 655/1 835/1 760, размер колёсной базы — 2 750 мм.Baojun 530 комплектуется бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с «механикой» и интеллектуальным «роботом». Позднее на рынок выведут кроссовер с атмосферным двигателем ёмкостью 1,8 литра производительностью 137 лошадиных сил.Стоит отметить, что предыдущая модификация кроссовера Baojun 510 появилась в продаже год назад и в течение прошлого года был продан в количестве 358 000 единиц. Данный показатель в 8 раз превышает объёмы продаж прямого конкурента Hyundai Creta.