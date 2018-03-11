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Хейтеры уверены, что Дмитрий Тарасов утратил интерес к беременной супруге

Хейтеры, пристально наблюдающие за личной жизнью экс-супруга телеведущей Ольги Бузовой, уверены, что футболист утратил интерес к супруге Анастасии Костенко.

Весь прошедший год после развода с телеведущей «Дома-2» Тарасов потратил на месть экс-супруге, проявляя повышенную активность в Instagram. И Костенко и Тарасов активно выкладывали совместные фотографии, на которых те целуются, обнимаются, отмечают помолвку на Мальдивах и в конце концов, женятся.

Хейтеры уверены, что Дмитрий Тарасов утратил интерес к беременной супруге

Каждый букет, подаренный футболистом, модель тут же публиковала в соцсети, чтобы все видели, как муж ее любит и готов совершать ради нее подобные поступки. Однако после свадьбы все внимание Тарасова к беременной девушке резко уменьшилось.

Кроме того, что спустя две недели после регистрации брака, мужчину уличили в ночном клубе, увлеченного финалисткой шоу «Пацанки», так и в Международный женский день футболист если и поздравил возлюбленную, то явно не так, как делал это прежде.

Дмитрий не стал поздравлять Анастасию в своем микроблоге, как делал это раньше. Анастасия не опубликовала привычное фото с огромным букетом цветов от любимого, по всей видимости, ввиду отсутствия таковых. Модель из Сальска лишь поздравила всех поклонниц с 8 марта, разместив в соцсети свое старое фото. А ведь с момента женитьбы прошло уже больше месяца.

Все это и навело пользователям Сети на вывод, что Тарасов, наверняка, сожалеет, что в третий раз поспешил жениться.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:36
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