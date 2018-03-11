Поклонники Елены Темниковой обвиняют Ольгу Бузову в плагиате

На днях в Сети разгорелась настоящая война между фанатами Темниковой и Бузовой. Первые обвиняют звезду «Дома-2» в том, что она, не стесняясь, крадет идеи для своих выступлений у других.Поклонники творчества Елена уверены, что Ольга полностью копирует ее манеру исполнения, хореографию и даже сценические образы. Фанаты Бузовой в качестве защиты своего кумира утверждают, что у певицы есть свой собственный, ни на кого не похожий стиль.Стоит добавить, что на «заре» певческой карьеры ведущей известной телестройки бывшая солистка группы «SEREBRO» помогала ей в записи первых песен, учила правильно петь и преподносить свой голос.Но с конца лета Темникова и Бузова перестали общаться. Причины данного поведения до сих пор никому неизвестны, ведь еще недавно обе звезды были хорошими подругами.Поклонники Елены уверены, что ей стоит публично обвинить Ольгу в плагиате, чтобы она перестала воровать чужие идеи.