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Поклонники Елены Темниковой обвиняют Ольгу Бузову в плагиате

Фанаты певицы Елены Темниковой считают, что Ольга Бузова копирует коллегу во время своих выступлений.

На днях в Сети разгорелась настоящая война между фанатами Темниковой и Бузовой. Первые обвиняют звезду «Дома-2» в том, что она, не стесняясь, крадет идеи для своих выступлений у других.

Поклонники Елены Темниковой обвиняют Ольгу Бузову в плагиате

Поклонники творчества Елена уверены, что Ольга полностью копирует ее манеру исполнения, хореографию и даже сценические образы. Фанаты Бузовой в качестве защиты своего кумира утверждают, что у певицы есть свой собственный, ни на кого не похожий стиль.

Стоит добавить, что на «заре» певческой карьеры ведущей известной телестройки бывшая солистка группы «SEREBRO» помогала ей в записи первых песен, учила правильно петь и преподносить свой голос.

Но с конца лета Темникова и Бузова перестали общаться. Причины данного поведения до сих пор никому неизвестны, ведь еще недавно обе звезды были хорошими подругами.

Поклонники Елены уверены, что ей стоит публично обвинить Ольгу в плагиате, чтобы она перестала воровать чужие идеи.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:25
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