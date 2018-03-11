Маленький нижегородец произвел фурор на шоу «Голос»

Леня спел известную композицию из фильма Марка Захарова «12 стульев» под названием «Белеет мой парус такой одинокий». Песню исполняет Андрей Миронов в роли Остапа Бендера. Слова к композиции написал Юлий Ким, а музыку - Геннадий Гладков.К мальчику повернулось два тренера – заплаканная Пелагея и Валерий Меладзе. Однако Новожилов выбрал Пелагею. Леня рассказала, что он ученик первого класса. Также юный вокалист поведал, что, кроме пения, занимается фигурным катанием и учится играть на фортепьяно.Но всё же, в социальных сетях было множество критики в адрес Новожилова. Пользователи писали, что мальчик полпесни проговорил, поёт тихо, не выговаривает букву «р». Однако большинство людей всё же «держат кулачки» за маленького вокалиста и радуются его успехам.