АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Маленький нижегородец произвел фурор на шоу «Голос»

Семилетний Леня Новожилов, уроженец Нижнего Новгорода, на шоу «Голос» исполнил с блеском сложную актёрскую песню. К мальчику повернулись сразу два наставника.

Маленький нижегородец произвел фурор на шоу «Голос»

Леня спел известную композицию из фильма Марка Захарова «12 стульев» под названием «Белеет мой парус такой одинокий». Песню исполняет Андрей Миронов в роли Остапа Бендера. Слова к композиции написал Юлий Ким, а музыку - Геннадий Гладков.

К мальчику повернулось два тренера – заплаканная Пелагея и Валерий Меладзе. Однако Новожилов выбрал Пелагею. Леня рассказала, что он ученик первого класса. Также юный вокалист поведал, что, кроме пения, занимается фигурным катанием и учится играть на фортепьяно.

Но всё же, в социальных сетях было множество критики в адрес Новожилова. Пользователи писали, что мальчик полпесни проговорил, поёт тихо, не выговаривает букву «р». Однако большинство людей всё же «держат кулачки» за маленького вокалиста и радуются его успехам.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологами анонсирован список самых «страшных»
Виталий Гогунский поведал, что на имя своей
Гость из 2118 года озвучил журналистам главные
Пользователи Сети раскритиковали Курбана Омарова
Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит
Лена Миро высказала свое мнение о Михаиле
Ученый Митио Каку предупредил человечество о
Рианна стала самой популярной певицей на Apple
В сетях опубликовано новое видео перехвата НЛО
Новости и слухи «Дом-2»: Степан Меньщиков
В интернете опубликовали скриншот новой поисковой
В Бостоне водители сняли на видео НЛО во время
Анастасия Решетова опубликовала совместный
Гражданская супруга Сосо Павлиашвили отказалась
Бывший парень Елены Хроминой не захотел на ней
Huawei Y9 2018 получил 4 камеры и батарею на 4
Антигистаминные препараты становятся виновниками
Тимур Еремеев попал в ДТП, в его машину врезался
Ученые: Чрезмерное увлечение смартфонами
Александр Ширвиндт раскрыл тайну ухода из жизни
Ксения Бородина показала, как учит младшую дочку
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о бурной ссоре
Британская королева Елизавета II поразила
Британский 16-летний подросток стал самым высоким
Алла Пугачёва очаровывает поклонников новыми фото
Екатерина Варнава разделась для нового образа
Глава HTC рассказал о новейшем дизайне мобильных
Сотрудничество Google и Nintendo позволило
Виктории Боне досталось за резкий комментарий в
Обнародованы цены на бюджетный кроссовер Datsun
Просмотреть все новости