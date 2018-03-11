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Эксперты назвали ТОП-5 авто с ужасным тюнингом

Экспертами составлен ТОП-5 авто с обновленным причудливым дизайном. Его возглавил спорткар версии Jaguar E-Type 1968 модельного года.

Эксперты назвали ТОП-5 авто с ужасным тюнингом

За классическую версию коллекционеры готовы отдать круглую сумму, но владелец «изуродовал» авто неподходящими колесами, а также неуместными фарами Ford Taurus. Специалисты также отметили тюнинг Ford Mustang, который получил радиаторную двухуровневую решетку из пластика, огни от Cadillac Escalade и Lotus Elise. За авто хозяин собирался получить около 30 000 долларов. На третьем месте разместился Audi A6. У авто появился массивный бампер, торчащий из-под капота воздухозаборник.

По мнению экспертов особенно «страшным» является Chevrolet Camaro, который оснащается странным обвесом. Автовладелец за авто оценивает в $750000. На последнем месте оказалась версия Mercedes-Benz CLK, оснащаемая кожаным салоном, климат-контролем. Однако дизайн авто напоминает машину «Семейки Адамсов».
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Добавил: tantan61 Сегодня, 10:30
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