Фотография Максима Галкина в детстве впечатлила подписчиков

"Я знаю, весь мир давно за равноправие полов, но, думаю, не будет большим грехом - вознести женщину чуть выше нас, мужиков. Вы всегда чуть более правы, существенно мудрее, перманентно красивее и даже, прости Господи, зачастую сильнее!", - написал юморист.

Супруг Примадонны решил по-особенному поздравить женщин с их праздником, опубликовав в своём микроблоге раритетный фотоснимок. Маленький Максим в кадре широко улыбается и с радостью позирует фотографу.В описании Галкин сообщил, что в этот особенный день представительницам прекрасной половины человечества хочется дарить в разы больше любви, теплоты и внимания, а также не забывать и про приятные подарки.етские фотографии знаменитостей пользуются большой популярностью, поэтому подписчики Максима были очень рады видеть его в малые годы, тем более что эту фотографию артист показывает впервые.Обращение Галкина собрало более 150 тысяч "лайков" и почти 4 тысячи комментариев.