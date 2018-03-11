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Фотография Максима Галкина в детстве впечатлила подписчиков

Юморист и телеведущий Максим Галкин является активным пользователем Instagram, и на этот раз он решил показать своим подписчикам, как выглядел в детстве.

Супруг Примадонны решил по-особенному поздравить женщин с их праздником, опубликовав в своём микроблоге раритетный фотоснимок. Маленький Максим в кадре широко улыбается и с радостью позирует фотографу.

Фотография Максима Галкина в детстве впечатлила подписчиков

В описании Галкин сообщил, что в этот особенный день представительницам прекрасной половины человечества хочется дарить в разы больше любви, теплоты и внимания, а также не забывать и про приятные подарки.

"Я знаю, весь мир давно за равноправие полов, но, думаю, не будет большим грехом - вознести женщину чуть выше нас, мужиков. Вы всегда чуть более правы, существенно мудрее, перманентно красивее и даже, прости Господи, зачастую сильнее!", - написал юморист.


етские фотографии знаменитостей пользуются большой популярностью, поэтому подписчики Максима были очень рады видеть его в малые годы, тем более что эту фотографию артист показывает впервые.

Обращение Галкина собрало более 150 тысяч "лайков" и почти 4 тысячи комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
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