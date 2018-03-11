Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3 и BMW X1

Базовая модификация WEY VV5 в Китае предлагается по цене 150 000 юаней, а стоимость топовой версии составляет 163 000 юаней, что эквивалентно 1 347 000 — 1 464 000 рублей. Кроссовер доступен в двух версиях — стандартной - VV5c и спортивной - VV5s.Паркетник комплектуется турбомотором ёмкостью 2,0 литра, выдающим 197 "лошадей". Работает агрегат совместно с роботизированной трансмиссией на 7 диапазонов и полноприводной системой.В оснащение кроссовера WEY VV5 входит система стабилизации, адаптивный круиз-контроль с опцией предотвращения столкновений, ABS, EBD, виртуальная приборная панель, система контроля полосы движения, мультимедийный комплекс, а также панорамная крыша с люком и светодиодная оптика.