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Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3 и BMW X1

Роскошный кроссовер WEY VV5 ставит рекорды продаж на китайском рынке. По итогам января текущего года на рынке Китая было реализовано более 10 000 автомобилей WEY VV5, в результате кроссовер стал популярнее таких конкурентов, как BMW X1 и Audi Q3.

Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3 и BMW X1


Базовая модификация WEY VV5 в Китае предлагается по цене 150 000 юаней, а стоимость топовой версии составляет 163 000 юаней, что эквивалентно 1 347 000 — 1 464 000 рублей. Кроссовер доступен в двух версиях — стандартной - VV5c и спортивной - VV5s.

Паркетник комплектуется турбомотором ёмкостью 2,0 литра, выдающим 197 "лошадей". Работает агрегат совместно с роботизированной трансмиссией на 7 диапазонов и полноприводной системой.

В оснащение кроссовера WEY VV5 входит система стабилизации, адаптивный круиз-контроль с опцией предотвращения столкновений, ABS, EBD, виртуальная приборная панель, система контроля полосы движения, мультимедийный комплекс, а также панорамная крыша с люком и светодиодная оптика.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:20
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