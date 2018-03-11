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Кристина Асмус умилила подписчиков трогательным фото Гарика Харламова с дочерью

Кристина Асмус опубликовала в своём микроблоге трогательное фото, на котором её супруг, известный шоумен Гарик Харламов держит на руках их совместную дочь Анастасию.

В прессе Гарик сыскал себе не очень хорошую славу, если говорить о нём исключительно как об отце. По мнению журналистов, один из резидентов популярного телешоу Comedy Club продвижение своей карьеры ставит значительно выше семейных ценностей. Поэтому юморист довольно редко проводит время с женой и маленькой дочерью, а ведь для любого ребёнка внимание отца значит невероятно много. В такой ситуации можно подумать, что отношения Харламова и ребёнка оставляют желать лучшего, но последним фотоснимком Асмус доказала обратное.

Кристина Асмус умилила подписчиков трогательным фото Гарика Харламова с дочерью

На представленном фото 37-летний артист держит на руках Вику, которая, в свою очередь, как кажется, чувствует себя очень комфортно. Подписчики оценили кадр многочисленными "лайками", коих к этому часу набралось уже более 130 тысяч. Оставлено также много комментариев: фолловеры не могут налюбоваться идиллией между отцом и дочкой, кроме того, желают молодой семье счастья, любви и взаимопонимания на всю жизнь.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:03
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