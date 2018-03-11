В Японии 11 марта отметят седьмую годовщину землетрясения и цунами
Сегодня в Японии пройдут памятные мероприятия, приуроченные седьмой годовщине с момента, когда мощнейшее цунами накрыло территорию страны, спровоцировав радиационную катастрофу на АЭС "Фукусима-1". Тогда погибло 18 тыс. человек.
Гигантская волна, вызванная землетрясением в 9 баллов, стерла с лица земли несколько населенных пунктов. По прошествии 7-ми лет множество регионов было восстановлено, а люди вновь заселяют места, где жили с детства, пишет портал ТАСС. Впрочем, многие жители префектуры Фукусима продолжают находиться во временных убежищах, предоставленных государственными чиновниками. Эксперты опасаются повторения трагедии.
В районе площадью в 369 квадратных километров все еще повышенный уровень радиации. Судьбу региона пока еще не определили. Процесс демонтажа проблемной АЭС под большим вопросом - эксперты не обладают технологиями для безопасного устранения ядерного топлива.
Гигантская волна, вызванная землетрясением в 9 баллов, стерла с лица земли несколько населенных пунктов. По прошествии 7-ми лет множество регионов было восстановлено, а люди вновь заселяют места, где жили с детства, пишет портал ТАСС. Впрочем, многие жители префектуры Фукусима продолжают находиться во временных убежищах, предоставленных государственными чиновниками. Эксперты опасаются повторения трагедии.
В районе площадью в 369 квадратных километров все еще повышенный уровень радиации. Судьбу региона пока еще не определили. Процесс демонтажа проблемной АЭС под большим вопросом - эксперты не обладают технологиями для безопасного устранения ядерного топлива.
В мире
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:50