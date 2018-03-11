АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Рита Дакота призналась, что рождение дочери полностью изменило её жизнь

Известная певица и композитор Рита Дакота на фоне пребывания на острове Бали, вдали от российских холодов, нащупала благоприятную почву для того, чтобы немного обнажить душу, рассказав о самых трогательных моментах года.

9 марта Рита отпраздновала свой 28-й день рождения в компании членов семьи. По этому случаю она не могла как-нибудь не обратиться и к своим подписчикам тоже, опубликовав новую фотографию с огромным текстом. Девушка подвела итоги 27 года, что прожила на белом свете, и, по её признанию, самым счастливым моментом стало рождение дочери Мии. Появление ребёнка стало поворотным моментом в её жизни, который поделил на "до" и "после".

Рита Дакота призналась, что рождение дочери полностью изменило её жизнь

В своём весьма эмоциональном сообщении Дакота призналась, что никогда хорошо так себя не чувствовала. Ей очень нравится, что впервые в жизни празднует день рождения далеко от дома, там, куда даже дозвониться нельзя. Рядом только супруг, дочь и мама, которым благодарна за всё, что они для неё уже сделали и делают. Также исполнительница сказала спасибо своим друзьям: по её мнению, они могли бы дружить с кем-то получше, но выбрали всё равно её.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Простая еда бедняков была полезнее
Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3
Ученые: Женщинам нужно в 2 раза больше секса, чем
Курбан Омаров признался, что у него зависимость
BMW не собирается заниматься разработкой авто без
МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав
Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом
Маленький нижегородец произвел фурор на шоу
Мария Погребняк учит сыновей делать макияж и
Сон в носках полезен для здоровья из-за
Ученые: Женщинам нельзя худеть перед свадьбой
Беременная Светлана Лобода сообщила, что идет в
Автор голосового помощника Siri разочарован
Хейтеры считают, что Настасья Самбурская питается
Стефания Маликова рассказала интересные факты о
Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как
В Японии 11 марта отметят седьмую годовщину
В Китае пострадавшим от интернет-мошенников
Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь
Эксперты назвали ТОП-5 авто с ужасным тюнингом
Александр Рыбак снова выступит за Норвегию на
В Латвии в собственном доме нашли мертвой главу
Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много
В Барнауле школьницы избили одноклассницу и
Microsoft планирует внедрение поддержки модов на
Илья Яббаров расстроил собственную свадьбу с
Опрос выявил шопинг-привычки туристов разных стран
Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей,
Apple шантажирует пользователей удаляющих свой
Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили
Просмотреть все новости