Рита Дакота призналась, что рождение дочери полностью изменило её жизнь

9 марта Рита отпраздновала свой 28-й день рождения в компании членов семьи. По этому случаю она не могла как-нибудь не обратиться и к своим подписчикам тоже, опубликовав новую фотографию с огромным текстом. Девушка подвела итоги 27 года, что прожила на белом свете, и, по её признанию, самым счастливым моментом стало рождение дочери Мии. Появление ребёнка стало поворотным моментом в её жизни, который поделил на "до" и "после".В своём весьма эмоциональном сообщении Дакота призналась, что никогда хорошо так себя не чувствовала. Ей очень нравится, что впервые в жизни празднует день рождения далеко от дома, там, куда даже дозвониться нельзя. Рядом только супруг, дочь и мама, которым благодарна за всё, что они для неё уже сделали и делают. Также исполнительница сказала спасибо своим друзьям: по её мнению, они могли бы дружить с кем-то получше, но выбрали всё равно её.