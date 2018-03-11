Галина Юдашкина сообщила, что родит ровно через месяц

"Ну что, остался месяц до долгожданного события, в этот раз время пролетело так незаметно, особенно когда рядом Толя-ракета", - написала Галина.

Стоит сказать, что 27-летней девушке предстоят уже вторые роды: в апреле 2016 года на свет появился первенец, и, по словам Галины, второе дитя появится на свет снова в этот прекрасный весенний месяц.На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписано более 230 тысяч фолловеров, Юдашкина опубликовала новый пост, в котором рассказала, когда точно родится ребёнок.Толя-ракета - это двухлетний сын Юдашкиной, отличающийся особой непоседливостью и активностью. По признанию молодой женщины, за мальчиком приходится долго бегать, чтобы поймать для единственного совместного снимка. Счастливая мать часто выкладывает в социальных сетях фотографии и видео с детьми, радуя не только себя, но и своих подписчиков.