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Галина Юдашкина сообщила, что родит ровно через месяц

Галина Юдашкина, дочь прославленного художника-модельера Валентина Юдашкина, два месяца назад отправилась на американскую землю, где планирует родить ребёнка.

Стоит сказать, что 27-летней девушке предстоят уже вторые роды: в апреле 2016 года на свет появился первенец, и, по словам Галины, второе дитя появится на свет снова в этот прекрасный весенний месяц.

Галина Юдашкина сообщила, что родит ровно через месяц

На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписано более 230 тысяч фолловеров, Юдашкина опубликовала новый пост, в котором рассказала, когда точно родится ребёнок.

"Ну что, остался месяц до долгожданного события, в этот раз время пролетело так незаметно, особенно когда рядом Толя-ракета", - написала Галина.

Толя-ракета - это двухлетний сын Юдашкиной, отличающийся особой непоседливостью и активностью. По признанию молодой женщины, за мальчиком приходится долго бегать, чтобы поймать для единственного совместного снимка. Счастливая мать часто выкладывает в социальных сетях фотографии и видео с детьми, радуя не только себя, но и своих подписчиков.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 05:56
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