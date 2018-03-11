Александр Рыбак снова выступит за Норвегию на «Евровидении»
Певец Александр Рыбак снова представит Норвегию на песенном фестивале "Евровидение" в Португалии. Напомним, 9 лет назад талантливый скрипач покорил сердца жюри песней Fairytale, посвященной своей бывшей девушке.
В 2009 году, когда конкурс песни "Евровидение" проводился в Москве, Рыбак по итогам голосования получил первое место. Теперь певец, родившийся в Белоруссии, намерен выступить за Норвегию с композицией That's How You Write A Song, о чем сообщается в официальном Twitter "Евровидения". Рыбак прошел все этапы национального отбора, когда по итогам голосования за Гран-при Норвегии 2018 года именно скрипач был признан наиболее выдающимся делегатом от страны.
Новый трек получил 556 голосов, хотя немногим меньше (541 голос) зрителям понравилась песня Ребекки Who We Are. В арсенале Рыбака множество композиций на русском и белорусском языках, а также вокальные и инструментальные баллады.
В 2009 году, когда конкурс песни "Евровидение" проводился в Москве, Рыбак по итогам голосования получил первое место. Теперь певец, родившийся в Белоруссии, намерен выступить за Норвегию с композицией That's How You Write A Song, о чем сообщается в официальном Twitter "Евровидения". Рыбак прошел все этапы национального отбора, когда по итогам голосования за Гран-при Норвегии 2018 года именно скрипач был признан наиболее выдающимся делегатом от страны.
Новый трек получил 556 голосов, хотя немногим меньше (541 голос) зрителям понравилась песня Ребекки Who We Are. В арсенале Рыбака множество композиций на русском и белорусском языках, а также вокальные и инструментальные баллады.
В мире
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:20