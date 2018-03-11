Интернет-пользователи заговорили о возможной беременности 51-летней Натальи Штурм
Некогда известная российская певица Наталья Штурм, являющаяся весьма активным пользователем социальных сетей, посредством своих публикаций заставила пользователей думать, что находится "в положении".
Пик музыкальной карьеры Натальи давно позади, а ныне 51-летняя артистка приковывает к себе внимание по большей части из-за своих поступков, которые можно отнести к разряду эпатажных и вызывающих. Особенно нашумели фотоснимки певицы в обнажённом виде: Штурм обладает превосходной для своих лет фигурой, поэтому совсем не стыдится показать себя во всей красе.
Правда, в последний месяц исполнительница заметно поскромнела, и не видно больше тех пёстрых фото, на которых позирует обнажённой. Зато появились снимки с таинственным мужчиной, что сопровождает деятеля культуры. Пока в кадр попадает лишь рука незнакомца, но от этого суть не теряется - Наталья нашла себе возлюбленного и счастлива с ним.
На одном из фотоснимков Штурм и её кавалер находятся в детском магазине, присматривая платье минимальных размеров. Отсюда пошли слухи, что певица скоро снова станет мамой. Сама Наталья это пока никак не комментирует.
Пик музыкальной карьеры Натальи давно позади, а ныне 51-летняя артистка приковывает к себе внимание по большей части из-за своих поступков, которые можно отнести к разряду эпатажных и вызывающих. Особенно нашумели фотоснимки певицы в обнажённом виде: Штурм обладает превосходной для своих лет фигурой, поэтому совсем не стыдится показать себя во всей красе.
Правда, в последний месяц исполнительница заметно поскромнела, и не видно больше тех пёстрых фото, на которых позирует обнажённой. Зато появились снимки с таинственным мужчиной, что сопровождает деятеля культуры. Пока в кадр попадает лишь рука незнакомца, но от этого суть не теряется - Наталья нашла себе возлюбленного и счастлива с ним.
На одном из фотоснимков Штурм и её кавалер находятся в детском магазине, присматривая платье минимальных размеров. Отсюда пошли слухи, что певица скоро снова станет мамой. Сама Наталья это пока никак не комментирует.