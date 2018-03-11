Интернет-пользователи заговорили о возможной беременности 51-летней Натальи Штурм

Пик музыкальной карьеры Натальи давно позади, а ныне 51-летняя артистка приковывает к себе внимание по большей части из-за своих поступков, которые можно отнести к разряду эпатажных и вызывающих. Особенно нашумели фотоснимки певицы в обнажённом виде: Штурм обладает превосходной для своих лет фигурой, поэтому совсем не стыдится показать себя во всей красе.Правда, в последний месяц исполнительница заметно поскромнела, и не видно больше тех пёстрых фото, на которых позирует обнажённой. Зато появились снимки с таинственным мужчиной, что сопровождает деятеля культуры. Пока в кадр попадает лишь рука незнакомца, но от этого суть не теряется - Наталья нашла себе возлюбленного и счастлива с ним.На одном из фотоснимков Штурм и её кавалер находятся в детском магазине, присматривая платье минимальных размеров. Отсюда пошли слухи, что певица скоро снова станет мамой. Сама Наталья это пока никак не комментирует.