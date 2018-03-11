АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Интернет-пользователи заговорили о возможной беременности 51-летней Натальи Штурм

Некогда известная российская певица Наталья Штурм, являющаяся весьма активным пользователем социальных сетей, посредством своих публикаций заставила пользователей думать, что находится "в положении".

Пик музыкальной карьеры Натальи давно позади, а ныне 51-летняя артистка приковывает к себе внимание по большей части из-за своих поступков, которые можно отнести к разряду эпатажных и вызывающих. Особенно нашумели фотоснимки певицы в обнажённом виде: Штурм обладает превосходной для своих лет фигурой, поэтому совсем не стыдится показать себя во всей красе.

Интернет-пользователи заговорили о возможной беременности 51-летней Натальи Штурм

Правда, в последний месяц исполнительница заметно поскромнела, и не видно больше тех пёстрых фото, на которых позирует обнажённой. Зато появились снимки с таинственным мужчиной, что сопровождает деятеля культуры. Пока в кадр попадает лишь рука незнакомца, но от этого суть не теряется - Наталья нашла себе возлюбленного и счастлива с ним.

На одном из фотоснимков Штурм и её кавалер находятся в детском магазине, присматривая платье минимальных размеров. Отсюда пошли слухи, что певица скоро снова станет мамой. Сама Наталья это пока никак не комментирует.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 05:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3
Ученые: Женщинам нужно в 2 раза больше секса, чем
Курбан Омаров признался, что у него зависимость
BMW не собирается заниматься разработкой авто без
МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав
Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом
Маленький нижегородец произвел фурор на шоу
Мария Погребняк учит сыновей делать макияж и
Сон в носках полезен для здоровья из-за
Ученые: Женщинам нельзя худеть перед свадьбой
Беременная Светлана Лобода сообщила, что идет в
Автор голосового помощника Siri разочарован
Хейтеры считают, что Настасья Самбурская питается
Стефания Маликова рассказала интересные факты о
Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как
В Японии 11 марта отметят седьмую годовщину
В Китае пострадавшим от интернет-мошенников
Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь
Эксперты назвали ТОП-5 авто с ужасным тюнингом
Александр Рыбак снова выступит за Норвегию на
В Латвии в собственном доме нашли мертвой главу
Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много
В Барнауле школьницы избили одноклассницу и
Microsoft планирует внедрение поддержки модов на
Илья Яббаров расстроил собственную свадьбу с
Опрос выявил шопинг-привычки туристов разных стран
Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей,
Apple шантажирует пользователей удаляющих свой
Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили
Клип Ольги Бузовой на композицию «Wi-Fi» за 3
Просмотреть все новости