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Беременная Светлана Лобода сообщила, что идет в декретный отпуск

Светлана Лобода прямо со сцены Кремлевского дворца сообщила о своем интересном положении и начале небольшого декретного отпуска.
Беременная Светлана Лобода сообщила, что идет в декретный отпуск


На днях прошли слухи о беременности украинской исполнительницы Светланы Лободы от лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Тут же общественность поделилась на два лагеря: одни верили в беременность певицы, другие – нет. Но во время вручения премии BraVo в Кремлевском дворце все встало на свои места.

Певица выходила на сцену дважды: сначала на ней было платье очень пышного фасона, под которым было ничего не рассмотреть. Зато потом Светлана облачилась в совершенно прозрачный обтягивающий наряд – и все вопросы отпали. В своей речи она сообщила, что ее ждет самое счастливое событие в жизни женщины – рождение малыша. Роды планируются на май. Так что до июня певица будет отдыхать и готовиться к важному событию.

А вот про отца ребенка никакой точной информации нет. Сама будущая мамочка никак слухи о Тилле не комментирует.

К слову, у певицы уже есть дочь 6 лет Евангелина от хореографа Андрея Царя.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20
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