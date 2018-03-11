Регина Тодоренко обожает свои стройные ноги, длинные волосы и «пятую точку»
Регина Тодоренко назвала три части своего тела, которые она считает самыми лучшими.
Регина Тодоренко считается одной из самых красивых ведущих наших дней. А недавно телеведущая сообщила, какими своими частями тела гордится больше всего.
В минувшем году Регина ушла с проекта «Орел и решка» и тем самым очень огорчила своих преданных поклонников. Большинство зрителей заметили, что Тодоренко нравится многим не только непосредственностью и искренностью, а также замечательными внешними данными.
А на днях Регина захотела поведать пользователям Сети, какими частями своего тела она гордится больше всего. Как выяснилось, красотку устраивают свои стройные ноги, густые длинные волосы, а также «пятая точка», которая ей досталась в наследство от ее бабушки.
Преданные поклонники поддержали свою любимицу и написали, что она безумно привлекательна и олицетворяет женственность и красоту. А еще напомнили телеведущей, что она имеет замечательную улыбку, в которую влюбиться просто не возможно.
Нужно отметить, что Тодоренко абсолютно не боится демонстрировать свою природную красоту и достаточно часто предстает перед телезрителями без макияжа. На это решается очень мало знаменитых людей.
Регина Тодоренко считается одной из самых красивых ведущих наших дней. А недавно телеведущая сообщила, какими своими частями тела гордится больше всего.
В минувшем году Регина ушла с проекта «Орел и решка» и тем самым очень огорчила своих преданных поклонников. Большинство зрителей заметили, что Тодоренко нравится многим не только непосредственностью и искренностью, а также замечательными внешними данными.
А на днях Регина захотела поведать пользователям Сети, какими частями своего тела она гордится больше всего. Как выяснилось, красотку устраивают свои стройные ноги, густые длинные волосы, а также «пятая точка», которая ей досталась в наследство от ее бабушки.
Преданные поклонники поддержали свою любимицу и написали, что она безумно привлекательна и олицетворяет женственность и красоту. А еще напомнили телеведущей, что она имеет замечательную улыбку, в которую влюбиться просто не возможно.
Нужно отметить, что Тодоренко абсолютно не боится демонстрировать свою природную красоту и достаточно часто предстает перед телезрителями без макияжа. На это решается очень мало знаменитых людей.