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Регина Тодоренко обожает свои стройные ноги, длинные волосы и «пятую точку»

Регина Тодоренко назвала три части своего тела, которые она считает самыми лучшими.

Регина Тодоренко обожает свои стройные ноги, длинные волосы и «пятую точку»


Регина Тодоренко считается одной из самых красивых ведущих наших дней. А недавно телеведущая сообщила, какими своими частями тела гордится больше всего.

В минувшем году Регина ушла с проекта «Орел и решка» и тем самым очень огорчила своих преданных поклонников. Большинство зрителей заметили, что Тодоренко нравится многим не только непосредственностью и искренностью, а также замечательными внешними данными.

А на днях Регина захотела поведать пользователям Сети, какими частями своего тела она гордится больше всего. Как выяснилось, красотку устраивают свои стройные ноги, густые длинные волосы, а также «пятая точка», которая ей досталась в наследство от ее бабушки.

Преданные поклонники поддержали свою любимицу и написали, что она безумно привлекательна и олицетворяет женственность и красоту. А еще напомнили телеведущей, что она имеет замечательную улыбку, в которую влюбиться просто не возможно.

Нужно отметить, что Тодоренко абсолютно не боится демонстрировать свою природную красоту и достаточно часто предстает перед телезрителями без макияжа. На это решается очень мало знаменитых людей.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:45
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