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Стефания Маликова рассказала интересные факты о рождении младшего брата

Стефания Маликова, которая не так давно стала старшей сестрой, рассказала, что узнала о предстоящем событии лишь за 5 дней до рождения мальчика. Об этом и других подробностях Стеша рассказала в программе «Привет, Андрей!»
Стефания Маликова рассказала интересные факты о рождении младшего брата


Чета Маликовых до последнего скрывала от старшей дочери о предстоящем пополнении – их страшила возможная реакция Стефании. Однако, когда девушка все узнала, она обрадовалась, а когда увидела малыша – и вовсе расплакалась: такой он был потрясающий, «настоящее Божье чудо».

По словам молодого отца, Стеша перед первым знакомством с братиком очень волновалась, а родителям устроила сюрприз: украсила дом голубыми воздушными шарами. Сейчас девушка старается во всем помогать своей матери. По словам Дмитрия Маликова, его очень восхищает поведение дочери и то, как она отнеслась к новости о брате.

Хоть малышу скоро исполнится 2 месяца, имени у него еще нет. Как говорят его родители – «они ждут озарения и подсказки свыше».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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