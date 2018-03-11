Стефания Маликова рассказала интересные факты о рождении младшего брата

Чета Маликовых до последнего скрывала от старшей дочери о предстоящем пополнении – их страшила возможная реакция Стефании. Однако, когда девушка все узнала, она обрадовалась, а когда увидела малыша – и вовсе расплакалась: такой он был потрясающий, «настоящее Божье чудо».По словам молодого отца, Стеша перед первым знакомством с братиком очень волновалась, а родителям устроила сюрприз: украсила дом голубыми воздушными шарами. Сейчас девушка старается во всем помогать своей матери. По словам Дмитрия Маликова, его очень восхищает поведение дочери и то, как она отнеслась к новости о брате.Хоть малышу скоро исполнится 2 месяца, имени у него еще нет. Как говорят его родители – «они ждут озарения и подсказки свыше».