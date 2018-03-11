Поклонники Димы Билана пришли в восторг от его спутницы

На протяжении долгого времени Диму Билана считают одним из завидных холостяков, но недавно исполнитель выложил на своей личной страничке в Интернете фотоснимок, на котором он позирует возле привлекательной брюнетки.Большинство поклонников артиста с нетерпением ожидают новости, что у него наконец-то появилась возлюбленная, и он обрел свое личное счастье. Поэтому Дима на днях решил обрадовать фанатов и опубликовал фотографию в своем микроблоге, на которой он сидит около миловидной девушки с темными волосами в каком-то ресторане.Подписчик сразу решили, что она является возлюбленной Билана, и они моментально начали высказываться в ее адрес. Фанаты написали о том, что она очень красивая, что смотрится вместе пара замечательно, а еще поинтересовались именем таинственной незнакомки. Но певец пока не прокомментировал, кем ему приходится эта девушка.Стоит напомнить, что некоторое время назад у Билана были отношения с моделью Еленой Кулецкой, но длились они недолго и подошли к логическому завершению. После этого ему приписывали различные романы, но официального подтверждения этой информации не поступало.