Поклонники Димы Билана пришли в восторг от его спутницы
Фанатам Димы Билана понравилась его таинственная спутница.
На протяжении долгого времени Диму Билана считают одним из завидных холостяков, но недавно исполнитель выложил на своей личной страничке в Интернете фотоснимок, на котором он позирует возле привлекательной брюнетки.
Большинство поклонников артиста с нетерпением ожидают новости, что у него наконец-то появилась возлюбленная, и он обрел свое личное счастье. Поэтому Дима на днях решил обрадовать фанатов и опубликовал фотографию в своем микроблоге, на которой он сидит около миловидной девушки с темными волосами в каком-то ресторане.
Подписчик сразу решили, что она является возлюбленной Билана, и они моментально начали высказываться в ее адрес. Фанаты написали о том, что она очень красивая, что смотрится вместе пара замечательно, а еще поинтересовались именем таинственной незнакомки. Но певец пока не прокомментировал, кем ему приходится эта девушка.
Стоит напомнить, что некоторое время назад у Билана были отношения с моделью Еленой Кулецкой, но длились они недолго и подошли к логическому завершению. После этого ему приписывали различные романы, но официального подтверждения этой информации не поступало.
На протяжении долгого времени Диму Билана считают одним из завидных холостяков, но недавно исполнитель выложил на своей личной страничке в Интернете фотоснимок, на котором он позирует возле привлекательной брюнетки.
Большинство поклонников артиста с нетерпением ожидают новости, что у него наконец-то появилась возлюбленная, и он обрел свое личное счастье. Поэтому Дима на днях решил обрадовать фанатов и опубликовал фотографию в своем микроблоге, на которой он сидит около миловидной девушки с темными волосами в каком-то ресторане.
Подписчик сразу решили, что она является возлюбленной Билана, и они моментально начали высказываться в ее адрес. Фанаты написали о том, что она очень красивая, что смотрится вместе пара замечательно, а еще поинтересовались именем таинственной незнакомки. Но певец пока не прокомментировал, кем ему приходится эта девушка.
Стоит напомнить, что некоторое время назад у Билана были отношения с моделью Еленой Кулецкой, но длились они недолго и подошли к логическому завершению. После этого ему приписывали различные романы, но официального подтверждения этой информации не поступало.