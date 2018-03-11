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Автор голосового помощника Siri разочарован действиями Apple

Создатель популярного голосового помощника Siri, разочаровался в возможностях компании Apple. Приобретен был продукт у SRI International, причем один из разработчиков текущей версии ассистента Норман Винарски, назвал «глупым» подобие искусственного интеллекта для смартфона.

Специалистом отмечено, что для дальнейшего улучшения Siri, корпорацией Купертино не сделано ничего после пяти лет приобретения. Норман Винарски и другие разработчики, при создании голосового помощника намеревались использовать его в 2-х направлениях, представляемых как развлечения и путешествия. После приобретения проекта Apple, сама идея универсальности программы была положительно принята разработчиками, хотя создатели Siri предупреждали, что особого результата ожидать не стоит.
Автор голосового помощника Siri разочарован действиями Apple


Проект планировалось постепенно интегрировать в целый ряд новых сфер использования, уверяет разработчик. А Apple посчитала, что все готово к внедрению для выполнения всех задач сразу. Норманом Винарски особо подчеркивается отсутствие улучшений в Siri, прежние проблемы так и не разрешаются.

В интервью журналистам разработчик сообщил, что разочарован руководством Apple, Несмотря на мощности своих ресурсов, они неспособны привести к нужному виду Siri. Компанией из Купертино, помощник только добавляется небольшими новшествами, с целью привлечения потребителей, а действительных подвижек к улучшению нет.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:10
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