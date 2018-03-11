Автор голосового помощника Siri разочарован действиями Apple

Специалистом отмечено, что для дальнейшего улучшения Siri, корпорацией Купертино не сделано ничего после пяти лет приобретения. Норман Винарски и другие разработчики, при создании голосового помощника намеревались использовать его в 2-х направлениях, представляемых как развлечения и путешествия. После приобретения проекта Apple, сама идея универсальности программы была положительно принята разработчиками, хотя создатели Siri предупреждали, что особого результата ожидать не стоит.Проект планировалось постепенно интегрировать в целый ряд новых сфер использования, уверяет разработчик. А Apple посчитала, что все готово к внедрению для выполнения всех задач сразу. Норманом Винарски особо подчеркивается отсутствие улучшений в Siri, прежние проблемы так и не разрешаются.В интервью журналистам разработчик сообщил, что разочарован руководством Apple, Несмотря на мощности своих ресурсов, они неспособны привести к нужному виду Siri. Компанией из Купертино, помощник только добавляется небольшими новшествами, с целью привлечения потребителей, а действительных подвижек к улучшению нет.