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Дана Борисова очень боится опять вернуться к зависимости

У Даны Борисовой появились страхи касаемо ее зависимости, и она боится срывов.

Дана Борисова очень боится опять вернуться к зависимости


Уже около года Дана Борисова ведет борьбу со своими вредными привычками. Телеведущая смогла полностью отказаться от алкогольных напитков и запрещенных препаратов. Телеведущая рассказала, что даже свела к минимуму употребление кофе.

У Борисовой большая сила воли, но она постоянно встречается с соблазнами. В магазинах и супермаркетах стоит огромное количество спиртного, именно поэтому молодая женщина боится сорваться. А сейчас она может сдать все необходимые анализы, чтобы доказать всем, что завязала с наркотиками и алкоголем.

Но больше всего ведущая боится из-за алкоголя, который очень доступен, а по второму пункту у нее нет никаких проблем. Дана кроме здоровья следит и за окружающими ее людьми. От зависимых людей она избавилась, поскольку ничего общего с ними не имеет.

Также Борисова задумывается об отношениях с мужчинами и хочет, чтобы у избранника не было вредных привычек. Знаменитость всеми силами меняет свою жизнь и начала налаживать отношения с мамой, поскольку раньше они все время ссорились из-за разных жизненных взглядов. Еще Дана мечтает чаще видеться с дочкой и заниматься ее воспитанием.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:15
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