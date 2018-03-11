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Леонид Агутин поделился снимком свое старшей дочери Полины

Леонид Агутин выложил совместный снимок со своей старшей дочкой Полиной.

Леонид Агутин поделился снимком свое старшей дочери Полины


Леонид Агутин с завидной регулярностью делится фотоснимками своей дочки Лизы, которая появилась на свет от отношений с певицей Анжеликой Варум. А об его старшей дочке – Полине, практически ничего не известно и кадры с ней появляются достаточно редко.

На днях папа и дочка встретились в Лондоне, что стало для обоих, большой неожиданностью. Полина давно проживает за границей и практически не бывает в России. А исполнитель, пользуясь случаем сделал совместный фотоснимок. Пользователи Сети заметили, что Полина растет красивой девочкой, и осыпали ребенка множественными комплиментами.

Некоторые фанаты музыканта были очень удивлены, когда узнали, что у артиста есть две дочки. С мамой девочки, которая является балериной, знакомство Леонида произошло в Париже. Роман вспыхнул со скоростью света, но также быстро и погас. Но от дочки Агутин не отказался и участия в воспитании ребенка не принимал.

Изначально девочкой занимались дедушка с бабушкой по линии матери, а позже у нее появилась новая семья. Дело в том, что ее мать – бывшая возлюбленная Агутина связала себя узами брака с итальянцем, и родила второго малыша – мальчика.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:00
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