В Китае пострадавшим от интернет-мошенников вернули 47 миллионов долларов за прошлый год

В 2017 году китайские правоохранители открыли более 537 тысяч уголовных дел, связанных с действиями мошенников в Сети. При этом количество подобных судопроизводств уменьшилось на 6,1% по сравнению с 2016 годом, а вот раскрываемость подобных дел, наоборот, увеличилась в 1,5 раза.К слову, по закону Китая, дело об интернет-мошенничестве можно закрывать в том случае, когда пострадавшему вернули всю сумму ущерба.