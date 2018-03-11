В Латвии в собственном доме нашли мертвой главу Службы государственных доходов

Как сообщается в ведомстве, на теле чиновницы не было видимых следов насильственной смерти. На этот момент причина смерти пока точно не известна. Ее окончательно установит судмедэкспертиза.После того, как в понедельник пройдет встреча руководителя минфина с руководством службы, может быть назначен исполняющий обязанности гендиректора СГД.Илзе Цируле приняла пост генерального директора службы госдоходов в конце 2016 года. Как сообщается Министерством финансов, с этих пор в ее ведомстве прошел целый ряд крупных изменений. Таким образом чиновница подтвердила свою квалификацию и творческий подход к работе. Цируле была замужем, у нее двое детей.