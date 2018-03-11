Нани Брегвадзе рассказала, что тяжело рассталась с супругом

Грузинская певица Нани Брегвадзе была удостоена звания народной артистки. Ее сольная карьера началась в 1980 году с композиции «Снегопад», которая принесла ей всесоюзную любовь. Перед этим Нани была 15 лет единственной солисткой знаменитого ансамбля «Орэро».Замужем певица была лишь один раз. Ее супругом был инженер-строитель Мераб Мамаладзе. Впервые его увидев, она поняла для себя, что он невероятно красив. А вот она при первой встрече не произвела на него никакого впечатления. Позже Мераб начал оказывать ей знаки внимания, и она долго обдумывала, выходить ли за него замуж.После свадьбі в семье появились ссоры, причиной которых скорей всего была популярность артистки. Он был инженером-строителем, но работу свою не любил, а отдавал предпочтение медицине. Нани зарабатывала больше него, а также постоянно была на виду, вот он и ревновал ее ко всем.Характер у мужа испортился, и они начали постоянно ругаться. Инициатором развода была дочка Мераба и Нани. Он ушел, после 14 лет и встретил новую семью, а Нани замуж больше не вышла. Сохранить хорошие отношения с мужем у певицы не получилось, но она была очень рада, что о нем кто-то заботиться.