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Нани Брегвадзе рассказала, что тяжело рассталась с супругом

Нани Бригвадзе поведала, что расставание с мужем далось ей тяжело.

Нани Брегвадзе рассказала, что тяжело рассталась с супругом


Грузинская певица Нани Брегвадзе была удостоена звания народной артистки. Ее сольная карьера началась в 1980 году с композиции «Снегопад», которая принесла ей всесоюзную любовь. Перед этим Нани была 15 лет единственной солисткой знаменитого ансамбля «Орэро».

Замужем певица была лишь один раз. Ее супругом был инженер-строитель Мераб Мамаладзе. Впервые его увидев, она поняла для себя, что он невероятно красив. А вот она при первой встрече не произвела на него никакого впечатления. Позже Мераб начал оказывать ей знаки внимания, и она долго обдумывала, выходить ли за него замуж.

После свадьбі в семье появились ссоры, причиной которых скорей всего была популярность артистки. Он был инженером-строителем, но работу свою не любил, а отдавал предпочтение медицине. Нани зарабатывала больше него, а также постоянно была на виду, вот он и ревновал ее ко всем.

Характер у мужа испортился, и они начали постоянно ругаться. Инициатором развода была дочка Мераба и Нани. Он ушел, после 14 лет и встретил новую семью, а Нани замуж больше не вышла. Сохранить хорошие отношения с мужем у певицы не получилось, но она была очень рада, что о нем кто-то заботиться.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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