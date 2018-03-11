АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

В Муроме директор турфирмы обокрала клиентов более, чем на миллион рублей

В Муроме руководитель местного турагентства обобрала клиентов своей фирмы, облегчив их кошельки более, чем на 1 миллион рублей.
В Муроме директор турфирмы обокрала клиентов более, чем на миллион рублей


Работая директором крупного турагентства, подозреваемая использовала свое служебное положение на свою же пользу. Те деньги, которые потенциальные путешественники платили за будущую поездку, женщина присваивала себе, а людям сообщала, что деньги пошли на бронирование тура, оплату отеля и путевки. Таким образом, не особо напрягаясь, барышня отложила себе немаленькую сумму – около миллиона российских рублей.

Сейчас по факту кражи крупной суммы открыли уголовное производство. Директору, обиравшей своих клиентов, может грозить срок до 10 лет заключения.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3
Ученые: Женщинам нужно в 2 раза больше секса, чем
Курбан Омаров признался, что у него зависимость
BMW не собирается заниматься разработкой авто без
МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав
Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом
Маленький нижегородец произвел фурор на шоу
Мария Погребняк учит сыновей делать макияж и
Сон в носках полезен для здоровья из-за
Ученые: Женщинам нельзя худеть перед свадьбой
Беременная Светлана Лобода сообщила, что идет в
Автор голосового помощника Siri разочарован
Хейтеры считают, что Настасья Самбурская питается
Стефания Маликова рассказала интересные факты о
Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как
В Японии 11 марта отметят седьмую годовщину
В Китае пострадавшим от интернет-мошенников
Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь
Эксперты назвали ТОП-5 авто с ужасным тюнингом
Александр Рыбак снова выступит за Норвегию на
В Латвии в собственном доме нашли мертвой главу
Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много
В Барнауле школьницы избили одноклассницу и
Microsoft планирует внедрение поддержки модов на
Илья Яббаров расстроил собственную свадьбу с
Опрос выявил шопинг-привычки туристов разных стран
Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей,
Apple шантажирует пользователей удаляющих свой
Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили
Клип Ольги Бузовой на композицию «Wi-Fi» за 3
Просмотреть все новости