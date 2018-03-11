В Муроме директор турфирмы обокрала клиентов более, чем на миллион рублей
В Муроме руководитель местного турагентства обобрала клиентов своей фирмы, облегчив их кошельки более, чем на 1 миллион рублей.
Работая директором крупного турагентства, подозреваемая использовала свое служебное положение на свою же пользу. Те деньги, которые потенциальные путешественники платили за будущую поездку, женщина присваивала себе, а людям сообщала, что деньги пошли на бронирование тура, оплату отеля и путевки. Таким образом, не особо напрягаясь, барышня отложила себе немаленькую сумму – около миллиона российских рублей.
Сейчас по факту кражи крупной суммы открыли уголовное производство. Директору, обиравшей своих клиентов, может грозить срок до 10 лет заключения.
Работая директором крупного турагентства, подозреваемая использовала свое служебное положение на свою же пользу. Те деньги, которые потенциальные путешественники платили за будущую поездку, женщина присваивала себе, а людям сообщала, что деньги пошли на бронирование тура, оплату отеля и путевки. Таким образом, не особо напрягаясь, барышня отложила себе немаленькую сумму – около миллиона российских рублей.
Сейчас по факту кражи крупной суммы открыли уголовное производство. Директору, обиравшей своих клиентов, может грозить срок до 10 лет заключения.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:45