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Microsoft планирует внедрение поддержки модов на Xbox One

Американской компанией Microsoft официально объявлено о намерениях поддерживать модификации для Xbox консолей. Задумку планируют реализовать, используя сервис Xbox Live, предназначенный для широкого распространения мобильных и компьютерных игр.

Описание требуемой должности по вакансии программного менеджера уже появилось в Сети. От специалиста требуют семилетний опыт в направлении создания модификаций. Так же, эксперт должен уметь достигать поставленных перед ним бизнес-целей, обладать выдающимися коммуникативными и техническими навыками, не бояться экспериментов и проявлять креативность,. Microsoft нужен человек, способный быть лидером, способным повлечь за собой команду, а так же отлично разбираться в компьютерной технике.
Microsoft планирует внедрение поддержки модов на Xbox One


Как предполагаю эксперты, появление официальной поддержки модов для Xbox произойдет не скоро. Руководителями Microsoft ведется активный поиск разработчика, который умеет разрабатывать обновления приложения, как для консолей, так и для мобильных платформ и ПК. Общее представление о Xbox Live представляется средой активного взаимодействия между программистами, в связи с этим, сервису предсказывают большое и успешное будущее.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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