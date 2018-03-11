Microsoft планирует внедрение поддержки модов на Xbox One

Описание требуемой должности по вакансии программного менеджера уже появилось в Сети. От специалиста требуют семилетний опыт в направлении создания модификаций. Так же, эксперт должен уметь достигать поставленных перед ним бизнес-целей, обладать выдающимися коммуникативными и техническими навыками, не бояться экспериментов и проявлять креативность,. Microsoft нужен человек, способный быть лидером, способным повлечь за собой команду, а так же отлично разбираться в компьютерной технике.Как предполагаю эксперты, появление официальной поддержки модов для Xbox произойдет не скоро. Руководителями Microsoft ведется активный поиск разработчика, который умеет разрабатывать обновления приложения, как для консолей, так и для мобильных платформ и ПК. Общее представление о Xbox Live представляется средой активного взаимодействия между программистами, в связи с этим, сервису предсказывают большое и успешное будущее.