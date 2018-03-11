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В Барнауле школьницы избили одноклассницу и выложили видео в сеть

В одной из школ Барнаула старшеклассницы выложили в Интернет видео жестокого избиения своей одноклассницы. Девушке досталось из-за парня.
В Барнауле школьницы избили одноклассницу и выложили видео в сеть


Сибирские старшеклассницы 14-15 лет, находившиеся в тот момент под воздействием алкоголя, избили другую девушку. Все действо снималось на камеру и запись потом выложили в Instagram. Били школьницу жестоко: лежащую на асфальте, ногами, таскали за волосы. Как говорили свидетели драки, другие учащиеся с интересом наблюдали за происходящим. Причиной расправы над девушкой стал якобы парень, ученик параллельного класса. По словам тех же очевидцев, он также находился среди наблюдавших за дракой.

Запись попала в поле зрения СК России. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:01
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