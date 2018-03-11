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Поклонники раскритиковали вычурный ремонт Филиппа Киркорова

Ремонт Филиппа Киркорова поддался критике со стороны фанатов.

Поклонники раскритиковали вычурный ремонт Филиппа Киркорова


Героем передачи «Идеальный ремонт», вышедшей на Первом канале стал Филипп Киркоров. В эфире телепроекта исполнитель поведал много интересных вещей, на которые практически не обратили внимания его фанаты. Анонс данного эфира Филипп Бедросович произвел и на своих страничках в Интернете.

Певец поведал все мелкие подробности ремонта, что ему делали и кто, а также называл каждого дизайнера другом. Он рассказал о своем домашнем театре, мини Диснейленде, который расположен в его апартаментах, балетном станке, комнатах отдыха, спа, домашнем кинотеатре.

Еще певец поведал о книжных шкафах, массажных креслах, шикарных светильниках и бра, самарских коврах, именных диванах, соляных комнатах для здоровья наследников, библиотеке, персональной детской кухне, где воплощаются фантазии детей, подвесных креслах.

Пользователи Сети, которые первый раз услышали о капитальном ремонте поп короля пришли в неописуемый восторг. Они наперебой расхваливали все, что у него имеется. Но не обошлось и без недовольных фанатов, которые считают, что такая роскошь никому не нужна. А деньги, вложенные в бестолковый ремонт, можно было бы передать нуждающимся.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:15
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