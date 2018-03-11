Поклонники раскритиковали вычурный ремонт Филиппа Киркорова

Героем передачи «Идеальный ремонт», вышедшей на Первом канале стал Филипп Киркоров. В эфире телепроекта исполнитель поведал много интересных вещей, на которые практически не обратили внимания его фанаты. Анонс данного эфира Филипп Бедросович произвел и на своих страничках в Интернете.Певец поведал все мелкие подробности ремонта, что ему делали и кто, а также называл каждого дизайнера другом. Он рассказал о своем домашнем театре, мини Диснейленде, который расположен в его апартаментах, балетном станке, комнатах отдыха, спа, домашнем кинотеатре.Еще певец поведал о книжных шкафах, массажных креслах, шикарных светильниках и бра, самарских коврах, именных диванах, соляных комнатах для здоровья наследников, библиотеке, персональной детской кухне, где воплощаются фантазии детей, подвесных креслах.Пользователи Сети, которые первый раз услышали о капитальном ремонте поп короля пришли в неописуемый восторг. Они наперебой расхваливали все, что у него имеется. Но не обошлось и без недовольных фанатов, которые считают, что такая роскошь никому не нужна. А деньги, вложенные в бестолковый ремонт, можно было бы передать нуждающимся.