Опрос выявил шопинг-привычки туристов разных стран

Согласно исследованию, россияне и итальянцы практичны в шопинге, и за рубежом, как правило, покупают вещи, которыми смогут регулярно пользоваться. Сувениры они скорее купят для друзей и коллег.Британцев и шведов заинтересуют минимальные цены; китайцев и индусов – известные бренды, а испанцы будут охотиться за уникальным сувениром. Американцы, немцы и японцы чаще привозят с собой из отпуска этнические сувениры или символы местности, где побывали (магнитики с видами достопримечательностей, футболки, кепки с местными принтами).Но, как бы то ни было, шопинг туристов имеет три причины. Во-первых, желание приобрести вещь, которую на родине не найдешь. Во-вторых, покупают импульсивно – то, что понравилось. И на третье место опрошенные поставили покупку вещей с национальным колоритом.Еще выяснилось, что жители Саудовской Аравии и Канады в основном заранее планируют покупки и целеустремленно посещают места, славящиеся теми или иными товарами.