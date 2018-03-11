Apple шантажирует пользователей удаляющих свой аккаунт
Продукты Apple взаимодействуют с аккаунтом Apple ID, используя возможности собственной ОС. Разработчики применяют идентификатор для выполнения действий, большинство которых необходимы пользователям «яблочных» гаджетов и без них не обойтись. В ходе недавних событий стало известно, что пользователю не так легко удалить учетную запись, это может угрожать попаданием его данных в свободный доступ.
Необходимо напомнить, о принятом в Китае несколько месяцев назад законе, обязывающим хранить иностранными компаниями данные китайцев на территории страны их проживания. Всего за один день до проведения переноса данных с серверов Apple в распоряжение властей Поднебесной, посредством Guizhou-Cloud Big Data, в службу поддержки американской корпорации обратился китаец, с просьбой удалить все его данные и учетную запись.
Одним из сотрудников техподдержки была предпринята попытка переубедить пользователя и поменять свое решение по удалению учетной записи. Но поняв, что это бесполезно, представитель компании устроил шантаж. Узнав от пользователя данные его аккаунта Apple ID, он авторизовался в учетной записи и стал угрожать, что вся информация будет выложена в свободный доступ. Поняв ситуацию, китаец положил трубку и подал соответствующую жалобу на действия сотрудника.
Житель Поднебесной запись всего разговора и скриншоты переписки выложил в Сеть. А так же пытался разобраться в причинах подобного поведения, но ответа так и не получил.
Необходимо напомнить, о принятом в Китае несколько месяцев назад законе, обязывающим хранить иностранными компаниями данные китайцев на территории страны их проживания. Всего за один день до проведения переноса данных с серверов Apple в распоряжение властей Поднебесной, посредством Guizhou-Cloud Big Data, в службу поддержки американской корпорации обратился китаец, с просьбой удалить все его данные и учетную запись.
Одним из сотрудников техподдержки была предпринята попытка переубедить пользователя и поменять свое решение по удалению учетной записи. Но поняв, что это бесполезно, представитель компании устроил шантаж. Узнав от пользователя данные его аккаунта Apple ID, он авторизовался в учетной записи и стал угрожать, что вся информация будет выложена в свободный доступ. Поняв ситуацию, китаец положил трубку и подал соответствующую жалобу на действия сотрудника.
Житель Поднебесной запись всего разговора и скриншоты переписки выложил в Сеть. А так же пытался разобраться в причинах подобного поведения, но ответа так и не получил.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:40