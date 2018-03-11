Marvel собирается сделать вторую часть «Черной пантеры»
Представители студии кинокомиксов Marvel считают, что фильм «Черная пантера» может получить продолжения. Многие эксперты склоняются к тому, что на такое решение повлиял успех кинокартины в прокате, поскольку по показателям кассовых сборов лента бьет рекорды.
Стоит отметить, что показ фильма «Черная пантера» в кинотеатрах закончился совсем недавно. Так в рамках проката студии удалось выручить около 930 миллионов долларов. Данный показатель безусловно является отличным, поэтому скорее всего, что продолжение супергеройской ленты стоит ждать.
Тем не менее, пока что у Marvel нет готового сценария для съемок второй части, поэтому наверняка говорить нельзя. Соответственно ни о какой дате премьеры фильма и речи быть не может.
Напомним, что в России картину начали показывать в конце прошлого месяца и по итогам первого уик-энда проект занял первое место по кассовым сборам, собрав за несколько дней 314 млн. рублей.
Стоит отметить, что показ фильма «Черная пантера» в кинотеатрах закончился совсем недавно. Так в рамках проката студии удалось выручить около 930 миллионов долларов. Данный показатель безусловно является отличным, поэтому скорее всего, что продолжение супергеройской ленты стоит ждать.
Тем не менее, пока что у Marvel нет готового сценария для съемок второй части, поэтому наверняка говорить нельзя. Соответственно ни о какой дате премьеры фильма и речи быть не может.
Напомним, что в России картину начали показывать в конце прошлого месяца и по итогам первого уик-энда проект занял первое место по кассовым сборам, собрав за несколько дней 314 млн. рублей.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:50