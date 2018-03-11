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Статистика по труду в Америке порадовала инвесторов

Новые данные статистики по труду вдохновила инвесторов США.

Статистика по труду в Америке порадовала инвесторов


9 марта фондовые и товарные рынки сырья Америки занялись совмещением общих выводов после исследования рынка труда. Основным стало смена занятости в несельскохозяйственном секторе. Ежемесячное увеличение платежных ведомостей, в данном секторе длящееся почти 7 лет, еще в прошлом месяце оценивалось в 200-220 тысяч, по факту возрастание составляло 313 тысяч за 1,5 года. Данный итог подкреплялся после пересмотра прошлых сведений по смене в несельскохозяйственном виде занятости. В итоге это позволило добавить к общему росту рабочих мест на 360 тысяч в декабре и январе еще 54 тысячи.

Частный сектор добавил в феврале 287 тысяч позиций штата, а ожидалось 205 тысяч. Таким образом, государство увеличило число мест гос-деятелей на 26 тысяч. Пока безработица в стране осталась на том же уровне, что и была. Одной из причин стало повышение пенсионного возраста. Часы пятидневки составляют 34,5. Доход за час составляет до 26,75 долларов.

Недавняя статистика прибавила оптимистических надежд инвесторам. Данный настрой обеспечивает стабильное возрастание на биржах на протяжении торгового периода. Благодаря этому три главных фондовых индекса смогли финишировать в хорошем плюсе. Индекс Nasdaq сумел изменить исторический максимум. Данный индекс вырос на 132.86 пунктов, плюс за неделю составлял 4,2%.

Лидирующая сервисная фирма онлайн телевидения и другого потокового контента Netflix возросла на 4,6 % после опубликованной статьи об обсуждении с экс-президентом США и его женой касаемо порождения шоу в котором они примут участие. Огромный банковский холдинг Goldman Sachs Group добавил 1,7 %, после прошедшей информации об уходе главного исполнительного директора.
Экономика / В мире / Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:10
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