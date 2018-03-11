Дени Вильнев намерен снять две части фильма «Дюна» по мотивам одноименного романа

Сам Вильнев сказал, что целью всей съемочной площадки будет съемка сразу двух частей, но при этом не исключается возможность появления еще одного фильма.Стоит отметить, что «Дюна» Фрэнка Герберта является первой частью научно-фантастической цикла писателя о планете Арракис. Интересно, что вселенная, в которой все действия основаны вокруг этой планеты, является самой большой в литературе.Ранее уже были попытки сделать экранизацию романа. Так в 1984 году свой фильм выпустил Дэвид Линч. Тогда в картине приняли участие Кайл Маклахнен, Стинг, Патрик Стюарт и другие известные личности.