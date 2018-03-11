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Порумбойю снимет детектив о «гомеровском свисте» Канарских островов

Режиссер из Румынии Корнели Порумбойю снявший недавно документальный фильм «Бесконечный футбол» собирается снять новую картину о свистящем языке Канарских островов.

Уже известно, что фильм будет детективом, и режиссер впервые будет снимать киноленту за пределами Румынии. Съемкой будет заниматься компания Порумбойя 42 Km Film совместно с французской и немецкой студией.
Порумбойю снимет детектив о «гомеровском свисте» Канарских островов

Известно, что главную роль полицейского Кристи исполнит Влад Иванов. Действия будут происходить в Бухаресте и на острове Гомера. Суть фильма в том, что главный герой решает отправиться на Канарские острова, чтобы выучить достаточно странный язык местных жителей, его называют «гомерским свистом». Изначально такой способ общения использовали местные жители. Полицейский Кристи выучивает язык, чтобы пообщаться с известным бизнесменом, который пребывает в румынской тюрьме.

Режиссер рассказал, что когда-то он смотрел фильм о данном языке и именно он вдохновил его на сценарий. Съемки фильма начались в феврале, и будут продолжаться до апреля. На экраны картина выйдет в 2019 году.
Общество / Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:20
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