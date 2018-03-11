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ВОЗ сообщила о появлении неизвестного патогена

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о появлении нового патогена, который вызывает опасную болезнь. Таким образом, если не исследовать проблему сейчас, то в будущем человечество ждет глобальная эпидемия.

ВОЗ сообщила о появлении неизвестного патогена


Так в издании Daily Star пишут о том, что специалисты уже назвали этот недуг «болезнью Икс». Помимо этого были приведены слова одного из членов ВОЗ. Джон-Арне Роттинген, исполнительный директор Норвежского исследовательского совета и научный консультант организации, сказал, что возможно следующая вспышка заболеваемости может стать такой, которую специалистам еще не удавалось видеть.

Эксперт рассказал, что на данный момент биологи уже ведут разработку необходимых биологических инструментов, а также тестов для определения их эффективности.

Пока что ученым не удалось вычислить возбудитель болезни, но по неподтвержденной информации она передается при общении с животными и контакте с ВИЧ-инфицированными людьми.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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