ВОЗ сообщила о появлении неизвестного патогена

Так в издании Daily Star пишут о том, что специалисты уже назвали этот недуг «болезнью Икс». Помимо этого были приведены слова одного из членов ВОЗ. Джон-Арне Роттинген, исполнительный директор Норвежского исследовательского совета и научный консультант организации, сказал, что возможно следующая вспышка заболеваемости может стать такой, которую специалистам еще не удавалось видеть.Эксперт рассказал, что на данный момент биологи уже ведут разработку необходимых биологических инструментов, а также тестов для определения их эффективности.Пока что ученым не удалось вычислить возбудитель болезни, но по неподтвержденной информации она передается при общении с животными и контакте с ВИЧ-инфицированными людьми.