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24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга

Трагический случай произошел в Москве. Во время пикап-тренинга тренер тяжело ранил одного из участников, который от полученных травм скончался еще до приезда скорой помощи.

24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга


Как сообщается, житель Москвы Ренат с друзьями заплатили 75 тысяч рублей за пикап-тренинг от Бориса Маркиша. Во время одного из занятий парням нужно было защитить девушку от хулигана, в роли которого предстал тренер Маркиш. Во время псевдосхватки с Ренатом у тренера оказался нож, которым он ранил парня в грудь. Травма оказалась несовместима с жизнью, и парень скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть Рената.

В данное время Борис Маркиш задержан, он дает свидетельские показания. По словам тренера, это была нелепая трагическая случайность.
Происшествия
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 02:00
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