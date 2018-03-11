24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга

Как сообщается, житель Москвы Ренат с друзьями заплатили 75 тысяч рублей за пикап-тренинг от Бориса Маркиша. Во время одного из занятий парням нужно было защитить девушку от хулигана, в роли которого предстал тренер Маркиш. Во время псевдосхватки с Ренатом у тренера оказался нож, которым он ранил парня в грудь. Травма оказалась несовместима с жизнью, и парень скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть Рената.В данное время Борис Маркиш задержан, он дает свидетельские показания. По словам тренера, это была нелепая трагическая случайность.