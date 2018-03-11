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Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга криптовалют

Компания Quarnot из Франции разработала интересную концепцию майнинга криптовалют. Особенность установки Crypto Heater QC-1 заключается в том, что она способна собирать тепло, которое вырабатывается аппаратным обеспечением во время майнинга и пускать его на нужды самого пользователя.

Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга криптовалют


Таким образом, установка становится экономически выгодной, поскольку в каком-то смысле покрывает расходы на электричество и попутно предоставляет хозяину монеты. Так Crypto Heater QC-1 получается энергоэффективной установкой, которая не упускает важных побочных компонентов от майнинга криптовалюты. Подобным образом работает дата-центр компании «Яндекс» в Финляндии.

Crypto Heater QC-1 можно приобрести по цене 2900 евро. На сайте TechCrunch было написано, что без учета расходов на электричество, оборудование может добывать около 120 долларов на Ethereum каждый месяц.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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