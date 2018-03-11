Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга криптовалют

Таким образом, установка становится экономически выгодной, поскольку в каком-то смысле покрывает расходы на электричество и попутно предоставляет хозяину монеты. Так Crypto Heater QC-1 получается энергоэффективной установкой, которая не упускает важных побочных компонентов от майнинга криптовалюты. Подобным образом работает дата-центр компании «Яндекс» в Финляндии.Crypto Heater QC-1 можно приобрести по цене 2900 евро. На сайте TechCrunch было написано, что без учета расходов на электричество, оборудование может добывать около 120 долларов на Ethereum каждый месяц.