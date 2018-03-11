Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга криптовалют
Компания Quarnot из Франции разработала интересную концепцию майнинга криптовалют. Особенность установки Crypto Heater QC-1 заключается в том, что она способна собирать тепло, которое вырабатывается аппаратным обеспечением во время майнинга и пускать его на нужды самого пользователя.
Таким образом, установка становится экономически выгодной, поскольку в каком-то смысле покрывает расходы на электричество и попутно предоставляет хозяину монеты. Так Crypto Heater QC-1 получается энергоэффективной установкой, которая не упускает важных побочных компонентов от майнинга криптовалюты. Подобным образом работает дата-центр компании «Яндекс» в Финляндии.
Crypto Heater QC-1 можно приобрести по цене 2900 евро. На сайте TechCrunch было написано, что без учета расходов на электричество, оборудование может добывать около 120 долларов на Ethereum каждый месяц.
Таким образом, установка становится экономически выгодной, поскольку в каком-то смысле покрывает расходы на электричество и попутно предоставляет хозяину монеты. Так Crypto Heater QC-1 получается энергоэффективной установкой, которая не упускает важных побочных компонентов от майнинга криптовалюты. Подобным образом работает дата-центр компании «Яндекс» в Финляндии.
Crypto Heater QC-1 можно приобрести по цене 2900 евро. На сайте TechCrunch было написано, что без учета расходов на электричество, оборудование может добывать около 120 долларов на Ethereum каждый месяц.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00